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مقاتلات روسية تحلق فوق مدمرة أمريكية اقتربت من ميناء طرطوس السورى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:57 ص
مقاتلات روسية تحلق فوق مدمرة أمريكية اقتربت من ميناء طرطوس السورى مدمرة أمريكية ـ صورة أرشيفية


وكالات الأنباء
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أعلنت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات روسية حلقت 4 مرات على الأقل فوق المدمرة الأمريكية "USSDonald Cook" الموجودة فى مياه البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "Hurriyet" التركية، قولها، إنه تم رصد سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية على بعد 100 كيلومتر من ميناء طرطوس السورى، حيث توجد هناك قاعدة بحرية روسية.

هذا وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر فى البنتاجون، أن المدمرة " USS Donald Cook" كانت قد غادرت ميناء قبرص باتجاه سوريا، وأشارت المصادر التى لم تكشف الصحيفة عن هويتها، أن المدمرة مزودة بـ60 صاروخا مجنحا من نوع "توماهوك".

وتأتى هذه التقارير بعد يوم واحد من تعهد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالقيام بإجراء سريع ردا على الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما بالغوطة الشرقية فى سوريا، وتأكيده على أن كل الخيارات مطروحة، بما فى ذلك العمل العسكرى.

 


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