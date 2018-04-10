مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء سقوط قتلى مدنيين فى سوريا

مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء سقوط قتلى مدنيين فى سورياالثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:45 ص
نزوح مدنيين من دوما والغوطه السورية -أرشيفية
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أعربت مفوضية اللاجئين، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من سقوط قتلى مدنيين فى سوريا ومن "نزوح جديد متزايد" من دوما، وأضافت أن أكثر من 133 ألفا نزحوا من دوما بالغوطة الشرقية خلال أربعة أسابيع.
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