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مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء سقوط قتلى مدنيين فى سوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:45 ص
مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء سقوط قتلى مدنيين فى سوريا نزوح مدنيين من دوما والغوطه السورية -أرشيفية


رويترز
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أعربت مفوضية اللاجئين، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من سقوط قتلى مدنيين فى سوريا ومن "نزوح جديد متزايد" من دوما، وأضافت أن أكثر من 133 ألفا نزحوا من دوما بالغوطة الشرقية خلال أربعة أسابيع.


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