مسؤول روسى: حذرنا واشنطن من تداعيات سقوط ضحايا روس فى سوريا ولو بالصدفة

مسؤول روسى: حذرنا واشنطن من تداعيات سقوط ضحايا روس فى سوريا ولو بالصدفةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:36 م
مبعوث روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف
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قال مبعوث روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تحذر واشنطن من التداعيات الخطيرة لضربة محتملة لسوريا إن أسفرت عن وقوع ضحايا فى صفوف الرعايا الروس هناك.
ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى تشيجوف قوله: إن روسيا حذرت الممثلين الأمريكيين علنا وعبر قنوات خاصة، ومن ضمنها القنوات العسكرية، من تداعيات قد تعقب الغارات المحتملة على سوريا إن أصيب مواطنون روس جراء هذه الغارات "ولو بالصدفة".
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