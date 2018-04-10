محافظ البحيرة تكرم "الرحمانية" لحصولها على أعلى نسبة مشاركة فى الإنتخابات







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الإحتفالية التى نظمها مجلس مدينة الرحمانية برئاسة سعدالله ضوقة، بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد وعصام القاضى و بلال النحال عضوا مجلس النواب ونخبة من القيادات التنفيذية والقيادات الطبيعية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ،وذلك لتكريم كل من ساهم فى نجاح العملية الإنتخابية بالمركز وخروجها بالشكل اللائق والمشرف ،وكذا كل من ساهم فى الإعداد والتنظيم للعملية الإنتخابية ،وتوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية ،وتذليل ما يعترضها من معوقات ،وذلك بمناسبة حصول مركز ومدينة الرحمانية على المركز الأول على مستوى المحافظة فى نسبة المشاركة والتصويت فى الإنتخابات الرئاسية 2018.

و كرمت محافظ البحيرة رؤساء الوحدات القروية "بويط وسمخراط والمجد" ورؤساء المصالح الحكومية بالمركز ومسئولى التربية والتعليم الزراعة ،والشباب والرياضة ورئيس اللجنة الفرعية للإنتخابات.

وأكدت محافظ البحيرة ،أن التكريم هو تكريم للمواطنين اللذين أثبتوا مدى حرصهم ووعيهم بخطورة التحديات التى تواجه مصر حاليا من الداخل أو من الخارج ،كما أن التكريم يؤكد أن لكل جهد مقابل ولكل نجاح تقدير مشيرة إلى أن محافظة البحيرة قد حققت نسبة مشاركة كبيرة فى الإنتخابات على مستوى الجمهورية، حيث شارك مليون و 660 ألف ناخب مشاركة إيجابية ،وكانت نسبة الأصوات الباطلة قليلة بالنسبة للمحافظات الأخرى.

وهنأت المواطنين على أرض المحافظة بأن ميزانية المحافظة بلغت 590 مليون جنيه بخلاف مواردها الذاتية فى ميزانية العام المالى الحالى ،مما سوف ينعكس أثره ويساعد على تحقيق طفرة تنموية كبيرة فى جميع القطاعات الخدمية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة وعن مركز ومدينة الرحمانية أكدت على أنه سوف يتم إنهاء مشكلة مياه الرى بالمركز ،والقضاء على ضعف وإنقطاع المياه بعد إفتتاح محطتى المجد والرحمانية الجديدتين ،كما تم الإنتهاء من إعتماد قريتى منية سلامة والمجد فى خطة الصرف الصحى لهذا لعام المالى ورصف عدد من الطرق الحيوية بنطاق المركز ، كما وجهت المهندسة نادية عبده بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لبدء تنفيذ تلك المشروعات.