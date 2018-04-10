محافظ الإسكندرية : تعميم الممشى الرياضى بطول الكورنيش وتطوير الأنفاق







الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعا ، لمناقشة آخر التطويرات التي تتم بطريق الكورنيش استعدادا لاستقبال موسم الصيف واستقبال الملايين من زائري الثغر ، وذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب ومسئولي المتابعة الميدانية.

وخلال الاجتماع أوضح سلطان أن أنفاق المشاه بطريق الكورنيش تم تطوير بعضها وجاري الانتهاء من تطوير البعض الآخر بتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي ، حيث تم الانتهاء من تطوير ٤ أنفاق بحي وسط ، وجاري حاليا العمل ب ٤ أنفاق بحي شرق يتم الانتهاء منهم في ٣٠ من أبريل الجاري ، علاوة على تطوير نفقين بحي منتزة أول ونفق بحي منتزة ثاني ويتم الانتهاء منهم في ٣٠ مايو من العام الجاري ، مشيرا إلى أنه يتم تطوير جميع أنفاق المشاه على أعلى مستوى حفاظا على أرواح المواطنين من عبور الطريق .

ولف المحافظ إلى ضرورة مراجعة رؤساء الأحياء لطول طريق الكورنيش بالجانبين والجزيرة الوسطى بالطريق ، مؤكدا على رفع الأتربة والرمال أولا بأول من الأجزاء التي يتم بها أعمال صيانة أو تجديد لأعمدة الكهرباء وترميم كافة الأجزاء المتهالكة بالرصيف ، علاوة على الاهتمام باستكمال أعمال التشجير وزراعة الزهور ، وزيادة المسطحات الخضراء وتقليم النخيل والأشجار بالجزيرة الوسطى وإصلاح وترميم كافة الأجزاء المتهالكة ببلدورات الجزيرة بطول الكورنيش .

على الصعيد ذاته شدد سلطان على الانتهاء من كافة أعمال الإنارة وتغطية كابلات الكهرباء وعدم تواجدها تماما خارج الأعمدة أو غرف الكهرباء حفاظا على أرواح المارة ، علاوة على توحيد دهان جميع الأعمدة بطول الكورنيش ، فضلا عن الإسراع في إصلاح البلدورات ودهانها بطول الرصيف ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء ممشى رياضي بكورنيش المنتزة ، وسيتم تعميمه بجميع الأماكن المناسبة له بطول الكورنيش .

وفي نهاية الاجتماع كلف المحافظ رؤساء الأحياء بإنشاء وحدة للصيانة بكل حي ويتم تزويدها بكافة المعدات والمواد اللازمة ، تختص الوحدة بالتدخل الفوري أولا بأول لإصلاح وصيانة الأعمال الضرورية والسريعة التي تؤثر على المظهر الجمالي والحضاري للطريق وعدم تركها لفترات طويلة بدون إصلاح علاوة على الحفاظ على أرواح المواطنين .