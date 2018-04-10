video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لافروف: موسكو مستعدة لتوفير ضمانات أمنية للتحقيق فى الهجوم المزعوم بسوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:53 م
لافروف: موسكو مستعدة لتوفير ضمانات أمنية للتحقيق فى الهجوم المزعوم بسوريا لافروف


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لتوفير أى ضمانات أمنية يحتاجها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق فيما تردد عن استخدام أسلحة كيماوية فى منطقة دوما السورية.

واستبعد لافروف - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - احتمالية وجود مخاوف أمنية لدى خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك على خلفية تحرير منطقة الدوما بشكل كامل من المسلحين وسيطرة قوات الحكومة السورية عليها، إلى جانب نشر قوات الشرطة العسكرية الروسية هناك.

وأكد بقوله: "إذا تطلب الأمر توفير ضمانات أمنية لمحققى المنظمة الدولية، سنوفر لهم مثل هذه الضمانات"..مؤكدا أن موسكو دعت خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيمائية لزيارة دوما من أجل الوقوف على ما حدث هناك، ولكن "لم نتلق أى ردود على هذه الدعوة حتى الآن".

وأوضح "سمعنا عن فتح لاهاى تحقيقا فى حادث دوما. ومع ذلك، لم يتم تأكيد استخدام أسلحة كيماوية حتى الآن. قام أعضاء من منظمة الهلال الأحمر السورى وممثلون عن هيئات معنية روسية، بزيارة موقع الهجوم المزعوم فى دوما دون العثور على أى آثار تثبت استخدام أسلحة كيميائية".

وأضاف لافروف "لا يمكننا اعتبار نتائج تحقيقات (أجريت بعيدا عن موقع الحادث) أمراً مسلماً به".. لافتا إلى ضرورة إجراء تحقيق من على أرض الواقع.

وأكد أن بلاده ستقترح مشروع قرار لمجلس الأمن الدولى حول إجراء تحقيق نزيه وشفاف من قبل متخصصين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية فى دوما السورية.

وأوضح أن مشروع القرار سيتطلب بالضبط هذا النوع من التحقيق الذى يجب أن يأتى استجابة لدعوة مباشرة من الحكومة السورية، وهى على استعداد لاستقبال خبراء فى هذا المجال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف: الولايات المتحدة لن تغادر سوريا وتخطط للبقاء هناك لفترة طويلة

لافروف يطالب تركيا بتسليم عفرين لقوات الحكومة السورية

لافروف: الضربة على مطار التيفور فى سوريا "تطوراً خطيراً جداً"

لافروف

سوريا

روسيا

حظر الاسلحه الكيميائيه

دوما

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة