"عمر" تحدى الإعاقة وحصل على المركز الثالث لتنس الطاولة فى بطولة "أبوظبى"







بورسعيد - محمد فرج

حصل الشاب "عمر محمود إبراهيم بريرى" 20 سنة والحاصل على مصداقية مدرسة التربية الفكرية للإعاقة "متلازمة الداون" على المركز الثالث فى بطولة العالم لتنس الطاولة والمقامة بأبو ظبى.

يلتقى "اليوم السابع" بـ"عمر" المصاب "بمتلازمة الداون" والحاصل على مصداقية مدرسة التربية الفكرية لإعاقة متلازمة "الداون" وعشق الرياضة على مدار 12 عاما، واحترف لعبة التنس طاولة، وهو أحد النماذج المشرفة، التى مثلت مصر دوليا وعربيا، والذى شارك فى بطولة البعثة الأقليمية التاسعة، للأولمبياد الخاص المصرى، المقامة بأبو ظبى، وحصل على المركز الثالث "فردى" والمركز الرابع "دمج" فى تنس الطاولة.

وحصل "عمر" على 14 ميدالية ذهبية، فى العديد من بطولات الجمهورية التى أقيمت "بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد"، وحصل على المركز الأول سباحة وألعاب قوى، فضلا عن حصوله على 4 ميدليات فضية، و2 برونزية فى البطولات المحلية لإلعاب القوى والجلة .

ووجه والد عمر، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لموافقة على القانون رقم 10 لعام 2018 بشأن ذوى الإعاقة، مؤكدا أن الموافقة على القانون لها أثر إيجابى فى نفوسنا لما لمسناه نحن أولياء الأمور من إهتمام الرئيس السيسى، لإبنائه متحدى الإعاقة وذوى القدرات الخاصة.