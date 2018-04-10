طهران: 7 قتلى إيرانيين فى الضربة الجوية على مطار تيفور السورى







رويترز

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن سبعة عسكريين إيرانيين قتلوا فى قصف قاعدة جوية سورية يوم الأحد، أى مثلى العدد تقريبا الذى أعلن فى بادئ الأمر.

واتهمت الحكومة السورية وحليفتها إيران إسرائيل بشن الهجوم على مطار التيفور قرب حمص وهو أمر لم تنفه أو تؤكده إسرائيل.

وذكرت الوكالة أن جثث الإيرانيين الذين وصفوا بأنهم مستشارون عسكريون نقلت جوا إلى إيران وستقام جنازاتهم فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء. كانت تقارير إعلامية إيرانية سابقة تحدثت عن مقتل أربعة عسكريين فى الضربة.

ووقع الهجوم بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "بدفع ثمن باهظ" عقب تقارير عن هجوم بالغاز السام فى مدينة دوما الخاضعة لسيطرة مقاتلى المعارضة السورية. ونفت الحكومة السورية ضلوعها فى الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله بعدما وصل إلى البرازيل فى ساعة مبكرة اليوم "يبدو أن الحكومة الأمريكية تبحث عن ذريعة للتدخل العسكرى".

وأضاف "موقف إيران من الأسلحة الكيماوية واضح وندين أى استخدام لها ضد أى هدف".

ويقاتل الحرس الثورى الإيرانى دعما للرئيس السورى بشار الأسد منذ سنوات. وقتل أكثر من ألف إيرانى فى الحرب الأهلية السورية وبينهم أعضاء بارزون فى الحرس الثوري.