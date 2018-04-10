video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طهران: 7 قتلى إيرانيين فى الضربة الجوية على مطار تيفور السورى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:00 ص
طهران: 7 قتلى إيرانيين فى الضربة الجوية على مطار تيفور السورى قصف سوريا -أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن سبعة عسكريين إيرانيين قتلوا فى قصف قاعدة جوية سورية يوم الأحد، أى مثلى العدد تقريبا الذى أعلن فى بادئ الأمر.

واتهمت الحكومة السورية وحليفتها إيران إسرائيل بشن الهجوم على مطار التيفور قرب حمص وهو أمر لم تنفه أو تؤكده إسرائيل.

وذكرت الوكالة أن جثث الإيرانيين الذين وصفوا بأنهم مستشارون عسكريون نقلت جوا إلى إيران وستقام جنازاتهم فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء. كانت تقارير إعلامية إيرانية سابقة تحدثت عن مقتل أربعة عسكريين فى الضربة.

ووقع الهجوم بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "بدفع ثمن باهظ" عقب تقارير عن هجوم بالغاز السام فى مدينة دوما الخاضعة لسيطرة مقاتلى المعارضة السورية. ونفت الحكومة السورية ضلوعها فى الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله بعدما وصل إلى البرازيل فى ساعة مبكرة اليوم "يبدو أن الحكومة الأمريكية تبحث عن ذريعة للتدخل العسكرى".

وأضاف "موقف إيران من الأسلحة الكيماوية واضح وندين أى استخدام لها ضد أى هدف".

 

ويقاتل الحرس الثورى الإيرانى دعما للرئيس السورى بشار الأسد منذ سنوات. وقتل أكثر من ألف إيرانى فى الحرب الأهلية السورية وبينهم أعضاء بارزون فى الحرس الثوري.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وسائل إعلام إيرانية: مقتل 3 مقاتلين إيرانيين فى هجوم مطار تيفور العسكرى بحمص

مسئولان أمريكيان: إسرائيل قصفت قاعدة "تيفور" بعد إبلاغ الولايات المتحدة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مطار تيفور العسكرى فى حمص بعد قصفه بالصواريخ

اخبار عربيه

اخبار عالميه

سوريا

تيفور

قصف سوريا

ايران




لا تفوتك
الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة