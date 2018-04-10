ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 5 طرب حشيش داخل سيارتهم بمطروح

ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 5 طرب حشيش داخل سيارتهم بمطروحالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:32 م
حشيش - أرشيفية
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تمكنت مباحث مطروح، من ضبط 4 أشخاص من محافظتى "الفيوم، والقاهرة" بينهم سيدة، وبحوزتهم 5 طرب حشيش، داخل السيارة التى يستقلونها.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "مؤمن ع ا " مواليد 1998، عاطل، مقيم الفيوم- و "نيبال س م ع " 51 سنة، ربة منزل، مقيمة بالقاهرة، و"سيد ح ع ا " 85 سنة، مقيم بالفيوم، و"أحمد س س" 27 سنة" عاطل، مقيم بالفيوم، أثناء استقلالهم السيارة رقم 4285 س هـ و، قيادة الأول وبحوزتهم 5 طرب لجوهر الحشيش المخدر، من النوع المسمى بسكوته، وزنت حوالى 500 جرام.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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