ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 5 طرب حشيش داخل سيارتهم بمطروح







مطروح – حسن مشالى

تمكنت مباحث مطروح، من ضبط 4 أشخاص من محافظتى "الفيوم، والقاهرة" بينهم سيدة، وبحوزتهم 5 طرب حشيش، داخل السيارة التى يستقلونها.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "مؤمن ع ا " مواليد 1998، عاطل، مقيم الفيوم- و "نيبال س م ع " 51 سنة، ربة منزل، مقيمة بالقاهرة، و"سيد ح ع ا " 85 سنة، مقيم بالفيوم، و"أحمد س س" 27 سنة" عاطل، مقيم بالفيوم، أثناء استقلالهم السيارة رقم 4285 س هـ و، قيادة الأول وبحوزتهم 5 طرب لجوهر الحشيش المخدر، من النوع المسمى بسكوته، وزنت حوالى 500 جرام.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.