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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:59 م
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ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 5 طرب حشيش داخل سيارتهم بمطروح

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:32 م
ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 5 طرب حشيش داخل سيارتهم بمطروح حشيش - أرشيفية


مطروح – حسن مشالى
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تمكنت مباحث مطروح، من ضبط 4 أشخاص من محافظتى "الفيوم، والقاهرة" بينهم سيدة، وبحوزتهم 5 طرب حشيش، داخل السيارة التى يستقلونها.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "مؤمن ع ا " مواليد 1998، عاطل، مقيم الفيوم- و "نيبال س م ع " 51 سنة، ربة منزل، مقيمة بالقاهرة، و"سيد ح ع ا " 85 سنة، مقيم بالفيوم، و"أحمد س س" 27 سنة" عاطل، مقيم بالفيوم، أثناء استقلالهم السيارة رقم 4285 س هـ و، قيادة الأول وبحوزتهم 5 طرب لجوهر الحشيش المخدر، من النوع المسمى بسكوته، وزنت حوالى 500 جرام.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

 


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