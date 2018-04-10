صور وفيديو.. قوات دعم الشرعية باليمن تحكم سيطرتها على منطقة "ميدى"







كتبت - إيمان حنا

يواصل الجيش الوطنى لليوم الثالث على التوالى بدعم ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية، عملياته العسكرية لاستكمال تطهير وتحرير ما تبقى من الأحياء الجنوبية لمدينة ميدى شمال غرب محافظة حجة، حسب بيان المركز الإعلامى للمنطقة الخامسة.



منطقة ميدى

ونجح الجيش الوطنى خلال اليومين الماضيين في الوصول إلى عمق الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة ميدى التى كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية وسط اشتباكات عنيفة مع جيوب المليشيا الانقلابية المحاصرة فى تلك الأحياء.



قوات الجيش اليمنى

وفي السياق ذاته انتزعت فرق الهندسة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة عشرات الألغام والعبوات الناسفة التى خلفتها المليشيات المتمردة قبل اندحارها من تلك الأحياء لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطنى.



ألغام زرعها الحوثيون

ومن ناحية أخرى شنت قوات الجيش الوطني يوم الأحد الماضي عملية عسكرية ولا تزال مستمرة بقيادة قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يحيى صلاح لتطهير ما تبقى من جيوب المليشيا المحاصرة في الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي منذ أشهر، حيث أسفرت العملية عن تقدمات للجيش الوطني ومصرع وجرح العشرات من المليشيات وأسر أربعة عناصر آخرين .