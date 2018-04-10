video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور وفيديو.. قوات دعم الشرعية باليمن تحكم سيطرتها على منطقة "ميدى"

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:03 م
صور وفيديو.. قوات دعم الشرعية باليمن تحكم سيطرتها على منطقة "ميدى" الجيش اليمنى


كتبت - إيمان حنا
إضافة تعليق

يواصل الجيش الوطنى لليوم الثالث على التوالى بدعم ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية، عملياته العسكرية لاستكمال تطهير وتحرير ما تبقى من الأحياء الجنوبية لمدينة ميدى شمال غرب محافظة حجة، حسب بيان المركز الإعلامى للمنطقة الخامسة.

 

منطقة ميدى
منطقة ميدى

ونجح الجيش الوطنى خلال اليومين الماضيين في الوصول إلى عمق الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة ميدى التى كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية وسط اشتباكات عنيفة مع جيوب المليشيا الانقلابية المحاصرة فى تلك الأحياء.

قوات الجيش اليمنى
قوات الجيش اليمنى

 

وفي السياق ذاته انتزعت فرق الهندسة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة عشرات الألغام والعبوات الناسفة التى خلفتها المليشيات المتمردة قبل اندحارها من تلك الأحياء لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطنى.

 

ألغام زرعها الحوثيون
ألغام زرعها الحوثيون

 

 ومن ناحية أخرى شنت قوات الجيش الوطني يوم الأحد الماضي عملية عسكرية ولا تزال مستمرة بقيادة قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يحيى صلاح لتطهير ما تبقى من جيوب المليشيا المحاصرة في الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي منذ أشهر، حيث أسفرت العملية عن تقدمات للجيش الوطني ومصرع وجرح العشرات من المليشيات وأسر أربعة عناصر آخرين .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية السودان يؤكد مشاركة بلاده بالتحالف العربى لإعادة استقرار اليمن

أنور قرقاش: متفائلون بمهمة الموفد الدولى إلى اليمن

"الرياض" السعودية: الحوثيون ينفذون مخططا إيرانيا لخراب اليمن والمنطقة العربية

سفير السعودية لدى واشنطن: ميليشيا الحوثى تطيل معاناة شعب اليمن

الجيش اليمنى

ميدى

حجة

ميليشيا الحوثى

الحوثيون

اليمن

انتصارات الشرعية




لا تفوتك
مستندات.. قطر تمنح "إخوان ليبيا" ربع مليون دولار شهريا لتمويل نشاطهم

مستندات.. قطر تمنح "إخوان ليبيا" ربع مليون دولار شهريا لتمويل نشاطهم

تعرف على رقم قميص عبد الله السعيد مع كوبيون بالوسورا الفنلندى

تعرف على رقم قميص عبد الله السعيد مع كوبيون بالوسورا الفنلندى

الحرس يعود للأضواء.. الفريق العسكرى يودع دورى المظاليم بعد 700 يوم.. سامى قمصان قائد السفينة العسكرى.. "خماسية" الزمالك أفضل نتائج الفريق بالدورى.. و3 بطولات تزين تاريخ الفريق الصاعد حديثا للممتاز

الحرس يعود للأضواء.. الفريق العسكرى يودع دورى المظاليم بعد 700 يوم.. سامى قمصان قائد السفينة العسكرى.. "خماسية" الزمالك أفضل نتائج الفريق بالدورى.. و3 بطولات تزين تاريخ الفريق الصاعد حديثا للممتاز

مارك زوكربيرج أمام الكونجرس.. أسئلة ينتظر العالم من مؤسس فيس بوك الإجابة عليها.. كم عدد التطبيقات التى اخترقت بيانات مستخدمي موقع التواصل؟ وما هو مفهوم الخصوصية بالموقع؟ وهل يعترف مارك بوجود "خط أحمر"؟

مارك زوكربيرج أمام الكونجرس.. أسئلة ينتظر العالم من مؤسس فيس بوك الإجابة عليها.. كم عدد التطبيقات التى اخترقت بيانات مستخدمي موقع التواصل؟ وما هو مفهوم الخصوصية بالموقع؟ وهل يعترف مارك بوجود "خط أحمر"؟

مرسى علم تستضيف جميلات العالم ترويجا للسياحة المصرية الجمعة المقبل

مرسى علم تستضيف جميلات العالم ترويجا للسياحة المصرية الجمعة المقبل

والد إيفونا: الأهلى و الزمالك لم يفاوضا نجلى للعودة لمصر

والد إيفونا: الأهلى و الزمالك لم يفاوضا نجلى للعودة لمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة