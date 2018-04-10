صور .. حملات نظافة بالأسواق بمدن كفر الشيخ ورفع المخلفات

صور .. حملات نظافة بالأسواق بمدن كفر الشيخ ورفع المخلفاتالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:18 م
حمله النظافه
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شهدت مدن محافظة كفر الشيخ،اليوم الثلاثاء،حملات نظافة بالشوارع،وبالحدائق العامة،لرفع المخلفات الناتجة عن القمامة التي تركها أهالي عقب احتفالهم بعيد شم النسيم أمس بالحدائق والمتنزهات.
وتفقد اللواء حمدى محمود الحشاش،مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب،ورئيس مركز ومدينة ،أعمال حملة النظافة الشاملة بمدينة دسوق عقب الاحتفال بعيد الربيع بالميادين والحدائق والمتنزهات العامة ،وغسيل أرضيات الحدائق والأرصفة بحدائق الميدان الابراهيمة ،وحديقة الاسرة والطفولة.
كما تم تكليف السيد شنقار نائب رئيس المركز والمدينة التنسيق الرائد رئيس شرطة المرافق بالقيام اليوم بحملة لرفع كافة الإشغالات بالمدينة،كما تفقد محمد أحمد هنداوى،رئيس مركز ومدينة سيدى سالم،سير العمل بمنظومة النظافة والتطوير بمدخل المدينة الشرقى،وقص الأشجار وإزالة جميع المخلفات على الطرق العامة،ورفع جميع القمامة من أماكن تجمعها ،ومسح الطرق باللودر الخاص بالوحدة المحلية والجليدر الخاص بالمدينة.
مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال النظافة
مساعد المحافظ مع عمال النظافة
غسل الارصفة بحدائق دسوق
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