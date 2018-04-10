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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:29 م
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صور.. انطلاق الحملة القومية الأولى ضد الحمى القلاعية بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:56 م
صور.. انطلاق الحملة القومية الأولى ضد الحمى القلاعية بالبحر الأحمر أكد الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر


البحر الأحمر - عماد عرفة
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انطلقت اليوم الثلاثاء، الحملة القومية الأولى لعام 2018، لتحصين المواشى، ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية وزير الزراعة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبة أكد الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، أن الحملة بدأت من اليوم ولمدة شهر، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المربين لتحصين المواشى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وطالب مدير الطب البيطرى، المربين بعدم التخلف عن تحصين المواشى الخاصة بهم، وسرعة تقديمها إلى الوحدة البيطرية التابعة لها، أو من خلال الحملات التى تجوب المدن والمناطق للقضاء نهائيا على مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع .

 

جانب من الحملة ضد مرض الحمة القلاعية
جانب من الحملة ضد مرض الحمة القلاعية

 

مدير الطب البيطرى خلال الحملة
مدير الطب البيطرى خلال الحملة

 

أطباء الطب البيطرى
أطباء الطب البيطرى

 

 

 


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