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صور.. إعادة رصف الكوبرى المجاور لموقف سيارات منطقة الحويتى بسوهاج

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:55 م
صور.. إعادة رصف الكوبرى المجاور لموقف سيارات منطقة الحويتى بسوهاج أعمال الرصف بحي غرب


سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لحي غرب ومشروع الخلاطة الأسفلتيه لمديرية الطرق قامت بإعادة رصف الكوبري المجاور لموقف سيارات الأقاليم بمنطقة الحويتى،وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة ورصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية حفاظا على المظهر الحضارى اللائق.

وأضاف حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج فى بيان للمحافظة،أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الفرعية الموجودة بالحي التي يقل طولها عن 6 أمتار،وذلك نظرا لصعوبة رصفها ودخول معدات الرصف إليها وذلك بالتنسيق مع قطاع الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والإتصالات وشركة الغاز الطبيعى لعدم تعارضها مع أعمال التركيب.

شدد المحافظ على مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والمتابعة المستمرة وتقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين،والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية بنطاق المحافظة.

اعمال الرصف بحي غرب (1)
اعمال الرصف بحي غرب 
اعمال الرصف بحي غرب (2)
اعمال الرصف بحي غرب 
اعمال الرصف بحي غرب (3)
اعمال الرصف بحي غرب
اعمال الرصف بحي غرب (4)
اعمال الرصف بحي غرب 
اعمال الرصف بحي غرب (5)
اعمال الرصف بحي غرب

 

تعليق الصور : إعادة رصف الكوبرى بموقف السيارات بالحويتى

 

 

 

صور.. محافظ سوهاج : إعادة رصف الكوبرى بموقف سيارات منطقة الحويتى

 

سوهاج – عمرو خلف

 

   قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لحي غرب ومشروع الخلاطة الأسفلتيه لمديرية الطرق قامت بإعادة رصف الكوبري المجاور لموقف سيارات الأقاليم بمنطقة الحويتي  وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة ورصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية حفاظا على المظهر الحضارى اللائق

 

  وأضاف حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج فى بيان للمحافظة ، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الفرعية الموجودة بالحي التي يقل طولها عن 6 أمتار، وذلك نظرا لصعوبة رصفها ودخول معدات الرصف إليها وذلك بالتنسيق مع قطاع الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والإتصالات وشركة الغاز الطبيعي لعدم تعارضها مع أعمال التركيب

 

  شدد المحافظ على مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والمتابعة المستمرة وتقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية بنطاق المحافظة.

 

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