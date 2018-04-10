صور.. أعياد الربيع بالأقصر ترفع زيارات السياح لمعدلات تاريخية







الأقصر – أحمد مرعى

نجحت محافظة الأقصر خلال اليومين الماضيين فى التجهيز بصورة مميزة لاحتفالات المصريين والأجانب بعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط، واحتفال الأهالى بأعياد الربيع "شم النسيم" فى كافة أرجاء المدن والمواقع السياحية والآثار، حيث سجلت المعابد خلال اليومين الماضيين أكثر من 12 ألف زيارة فى تلك المعابد الفرعونية التاريخية، لتؤكد أن حركة السياحة فى تحسن مستمر مع الاكتشافات الفرعونية وأعمال البعثات الأجنبية والمصرية فى تلك المعابد.

وفى هذا الصدد يقول الطيب غريب كبير مفتشى معابد الكرنك، إنه خلال احتفالات شم النسيم داخل المزارات السياحية والآثرية بالأقصر سادت حالة من الرواج السياحى الكبير من المصريين والعرب والأجانب، حيث سجلن كل منطقة أثرية مابين 2100 و2400 والمصريين حوالى 1800 لـ1900 مصرى، بجانب أعداد العرب الكبيرة التى زارت المعابد الفرعونية التاريخية بالأقصر.

وأضاف الطيب غريب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من بين الجنسيات التى زارت الأقصر خلال أعياد شم النسيم من الأجانب، جنسيات أسبانية وصينية ويابانية وألمانية وإيطالية ومن أمريكا الجنوبية، وكذلك من دول جنوب شرق اوروبا وهى دول لاتفيا واستونيا واوكرنيا، ومن الجنسيات العربية التى زارت المعابد مع المصريين ظهرت أفواج سياحى من الأردن وتونس ولبنان ودول الخليج العربى.

وأكد كبير مفتشى معابد الكرنك، أن حالة الاحتفالات التى سادت كافة أنحاء المحافظة وحالة الطقس الجميل ساعدت المواطنين على الزيارات للمعابد والمتاحف والمقابر الفرعونية المميزة بالأقصر، حيث إن المعابد بالبرين الشرقى والغربى شهدت إقبالا مميزا من السائحين القادمين للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية القابعة منذ آلاف السنين، وكذلك حركة التطوير الكبرى التى تشهدها المعابد بالمحافظة، حيث فتحت المعابد أبوابها بصورة يومية فى الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، وشهدت توافدا كبيرا من السائحين خلال الطقس المعتدل فى فصل الشتاء وبداية الربيع، مشدداً على أنه من أشهر المعالم الأثرية والفرعونية الأقصر التى تشهد زيارات كبيرة للأهالى فى البر الشرقى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وفى البر الغربى معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى ومعبد الرمسيوم وتمثالى ممنون ومدينة هابو، ومقابر وادى الملوك والملكات.

كما شهدت أيضاً محافظة الأقصر، توافد الآلاف من الأهالى صباحاً ومساءا على ميدان أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر الميدان الأكبر بالمحافظة توافد المئات من أبناء الأقصر للاحتفال بعيد شم النسيم وإقامة حلقات أكل الفسيخ والرنجة الشهيرة فى شم النسيم، كما توافد الأهالى على الرحلات النيلية واستقلوا المراكب النهرية، كما انطلقوا فى رحلات بعربات الحنطور المميزة فى قلب مدينة الأقصر وكورنيش النيل.

وفى نفس السياق قامت الاجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر، بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملة مكبرة تحت إشراف هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وبقيادة سمير سعود مدير قطاعات النظافة بالمدينة، وذلك لإزالة المخلفات والقمامة من شوارع وطرقات المدينة، حيث تم رفع أكثر من 24 طن مخلفات وقمامة تراكمت خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم بحدائق ومتنزهات المدينة.

وقال سمير سعود مدير قطاعات النظافة بمدينة الأقصر، إنه تم "كنس" الشوارع والطرقات وتنظيف ميدان أبو الحجاج وشارع الكورنيش والممشى السياحى بمعدات وأدوات النظافة المكونة من (3) مكبس و(8) قلاب، و (2) سيارة ماء للرش، و(2) مكنسة الى، و(1) لودر، وتم إزالة كل المخلفات والقمامة من الحاويات، لافتا إلى أن إجمالى التراكمات التى تم إزالتها ورفعها من الشوارع أكثر من 24 طن قمامة ومخلفات، حيث تم رفع (14) طن قمامة بساحة سيدى أبو الحجاج،و(6) طن قمامة بالممشى السياحى، و(4) طن قمامة بالكورنيش، ويأتى ذلك فى إطار خطة مجلس مدينة الأقصر لتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وخلق بيئة حضارية نظيفة للمواطنين.

فيما قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ومنع الأجازات للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتجهيز فرق الانتشار السريع، وذلك لتأمين ومتابعة احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم التى خرجت بصورة طبيعية تماماً دون أية شكاوى على مدار اليوم، وذلك حسبما رصدت غرفة العمليات بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات، مضيفاً أنه تم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات اضافية، وأيضاً توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة، والتأكد من توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.



أعياد الربيع واحتفالات شم النسيم بالأقصر ترفع زيارات السياح لمعدلات تاريخية بالأقصر



كبير مفتشى الكرنك: زيارات مميزة للسياح بالمعابد فى شرق وغرب المدينة



الطيب غريب يؤكد أن زيارات السياح سجلت أكثر من 12 ألف زيارة للمعابد



جنسيات عربية من الأردن ولبنان وتونس بجانب المصريين زاروا المعابد



جنسيات أجنبية من ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وجنوب شرق أوروبا وأمريكا وآسيا توافدت بالأقصر



المصريون قاربت أعدادهم الأجانب لأول مرة منذ سنوات بالمزارات الآثرية



مجلس مدينة الأقصر يزيل 24 طن مخلفات وقمامة من الشوارع والميادين



جانب من زيارات الاهالى والسياح لمعابد الاقصر



المعابد سجلت ارقام مميزة لزيارات المصريين خلال شم النسيم



توافد كبير داخل معبد الاقصر



الاطفال والشباب خلال زيارة المعابد بالاقصر



عربات الحنطور تقل الاهالى داخل مدينة الاقصر