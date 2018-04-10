صحة المنيا : اغلاق 21 منشأة طبية مخالفة

صحة المنيا : اغلاق 21 منشأة طبية مخالفةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:57 ص
الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا
إضافة تعليق
أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، عن إصدار قرارات ترخيص لعدد13منشأة طبية خاصة وإغلاق إداري لعدد21منشأة طبية مخالفة، جاء ذلك أثناء المرور علي 155 منشأة خاصة مابين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ، خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية خلال شهر مارس الماضي، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم .
وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا فى بيان لها ، إن قرارات الاغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.
وأشارت إلي أن المديرية قامت بتحرير عدد 355 محضر مخالف للاشتراطات الصحية وإعدام 1235 كيلو من المواد الغذائية و 155 لتر من المواد السائلة خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية "المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين" ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.
إضافة تعليق
ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع
تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة