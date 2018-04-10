صحة المنيا : اغلاق 21 منشأة طبية مخالفة







المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، عن إصدار قرارات ترخيص لعدد13منشأة طبية خاصة وإغلاق إداري لعدد21منشأة طبية مخالفة، جاء ذلك أثناء المرور علي 155 منشأة خاصة مابين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ، خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية خلال شهر مارس الماضي، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم .

وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا فى بيان لها ، إن قرارات الاغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.