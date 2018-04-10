رئيس وزراء فرنسا: الحل لأزمة سوريا لا يزال سياسيا

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دعا رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب إلى رد فعل "سياسى" للأزمة فى سوريا اليوم الثلاثاء بعد وقوع هجوم كيماوى مزعوم فى الغوطة الشرقية قرب دمشق السبت الماضى.

وقالت منظمة إغاثة سورية إن الهجوم الذى يُشتبه أنه كان بالأسلحة الكيماوية ووقع فى ساعة متأخرة من مساء السبت أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين فى عدة أماكن بمدينة دوما الواقعة قرب العاصمة دمشق.

وأكد فيليب أن الحل المناسب للاضطرابات "لا يزال سياسيا" داعيا إلى وقف فورى لإطلاق النار فى البلد الذى مزقته الحرب.

وتنفى الحكومة السورية وقوفها وراء الهجوم لكن وزارة الخارجية البريطانية قالت فى بيان إن بريطانيا والولايات المتحدة اتفقتا أمس الاثنين على أن الهجوم الذى وقع فى سوريا باستخدام ما يُشتبه بأنه غاز سام يحمل نفس سمات هجمات كيماوية شنتها فى السابق الحكومة السورية.