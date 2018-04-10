رئيس جهاز دمياط الجديدة: 35 ألف شخص قضوا شم النسيم بالحديقة المركزية







دمياط عبده عبد البارى

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن الحديقة المركزية بالمدينة استقبلت 35 ألف زائر لقضاء يوم شم النسيم داخل المسطحات الخضراء بالحديقة.

وأوضح رجب لـ"اليوم السابع" أن الحديقة مساحتها 55 فدانا معظمها مسطحات خضراء ومجهزة بدورات مياه وألعاب مجانية وملاهى كهربائية على مساحة 11 ألف متر وبرجولات ومقاعد للجلوس عليها فى كافة الحديقة، مشيرا إلى أن الحديقة تستقبل الزوار من سكان المدينة ومن خارجها.

وأشار رجب إلى أن شاطئ البحر الذى يمتد طوله إلى 10.5 كيلو متر استقبل نحو 200 ألف شخص قضوا يومهم دون أى مشكلات تذكر.