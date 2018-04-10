ختام اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسئولين التحضيرى لوزراء الخارجية العرب

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أنهى المندوبون الدائمون وكبار مسئولى وزارات الخارجية فى الدول العربية اجتماعهم التحضيرى، اليوم الثلاثاء، بالرياض برئاسة وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة عبدالرحمن الرسى حيث رفعوا مشروع جدول أعمال القمة العربية الـ29 "قمة الدمام" ومشاريع القرارات الخاصة بها إلى وزراء الخارجية العرب.

وصرح الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى، فى تصريحات للصحفيين فى ختام الاجتماع، بأن المندوبين الدائمين انتهوا من إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود وتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة بعد غد الخميس بالرياض.

وقال زكى، إن وزراء الخارجية العرب سوف يبحثون الموضوعات السياسية المعروضة على جدول أعمال القمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات الكبيرة فى سوريا وليبيا واليمن وغيرها بالإضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال خاصة ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية فى السودان ودعم جزر القمر بالإضافة إلى باقى البنود الدائمة على أجندة القمة العربية.

وأوضح زكى، أن موضوع التدخلات الإيرانية فى شئون الدول العربية، هو من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة وهناك مشروع قرار خاص يدين هذه التدخلات الإيرانية فى الشئون العربية بشكل واضح بالإضافة إلى إدانة قيام المليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، معربا عن أسفه لاستمرار جماعة الحوثى فى إطلاق الصواريخ على مدن المملكة بشكل متكرر خاصة فى الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك مشروع قرار أيضا بشأن إدانة التدخلات التركية فى العراق وسوريا، منوها إلى وجود توافق عام حول هذه القضايا وفى حال وجود تحفظ من بعض الدول العربية على هذا المشروع يتم تسجيله فى مشروع القرار، ولفت إلى أن هناك طلبا من العراق على جدول الأعمال فيما يخص دعم النازحين فى الدول العربية وبصفة خاصة دعم النازحين فى العراق، وردا على سؤال حول وجود خلافات شهدتها المناقشات فيما يخص جدول أعمال القمة العربية، قال زكى إنه لا توجد أية خلافات، والأمور تسير بشكل سلسل للغاية، مؤكدا أنه لم يتم رفع أية قضايا خلافية إلى وزراء الخارجية العرب وتم حسم كافة الموضوعات اليوم.