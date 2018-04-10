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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:06 م
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حل أزمة مديوينات نادي الشرقية الرياضي مع الراعي السابق

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:20 م
حل أزمة مديوينات نادي الشرقية الرياضي مع الراعي السابق جانب من اللقاء


الشرقية - إيمان مهنى
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نجح نادي الشرقية الرياضي ، بمدينة الزقازيق ، في حل أزمة مديونياته مع الراعي السابق له ، ورفع الحجز عن ارصدت النادي البنكية بموجب الحكم القضائي الذي صدر للراعي  ، ذلك بعد تتدخل المحافظ اللواء خالد سعيد ،  و عدد من أعضاء مجلس النواب ، ومجلس الإدارة  و الذين عقدوا عدة جلسات متتالية مع الراعي السيد عبدة نصر .

و  أوضح خالد جعفر نائب رئيس مجلس الإدارة ، لليوم السابع ، أنه   تم الاتفاق مع السيد عبده نصر علي جدوله ديون مستحقة من مجالس إدارات سابقة بمبلغ 2 مليون 350 الف جنية علي نادي الشرقية،  بموجب حكم واجب النفاذ وحجز بنكي علي جميع أرصدة النادي ، وانه تم الاتفاق برعاية كل من اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية و وائل الالفي وكيل أول وزارة الشباب والرياضة وبوساطة  من أعضاء مجلس النواب وهم  " اللواء حسن السيد ،المهندسة فايقة فهيم ، لطفي شحاتة ، خالد بشر "  القيادات الشعيبة من النواب السابقين وهم  مجدي عاشور والدكتور محمد الصالحي والعقيد محمد دشمة والعقيد احمد الشافعي واخرين.

 و أكد الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس الادارة ، أن المجلس الحالي  لم يكن  طرفا في هذة الأزمة ، ولكن تحملوا علي عاتقهم سد الدين بموجب شيكات بنكية تسدد شهريا ، حفاظا علي النادي العريق .

يشار ان نادي الشرقية هو النادي الرسمي الأول لمحافظة الشرقية ، و يشتهر عالميا بلعبة الهوكي التي دخل فريقة موسعة جنيس العالمية بحصولة علي 22 بطولة متتالية ، ويشارك فريق كرة القدم في الدوري الممتاز ب ، فصلا عن حصول العديد من فرقه في لعبات أخري  بطولات دولية متعددة .


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