حل أزمة مديوينات نادي الشرقية الرياضي مع الراعي السابق







الشرقية - إيمان مهنى

نجح نادي الشرقية الرياضي ، بمدينة الزقازيق ، في حل أزمة مديونياته مع الراعي السابق له ، ورفع الحجز عن ارصدت النادي البنكية بموجب الحكم القضائي الذي صدر للراعي ، ذلك بعد تتدخل المحافظ اللواء خالد سعيد ، و عدد من أعضاء مجلس النواب ، ومجلس الإدارة و الذين عقدوا عدة جلسات متتالية مع الراعي السيد عبدة نصر .

و أوضح خالد جعفر نائب رئيس مجلس الإدارة ، لليوم السابع ، أنه تم الاتفاق مع السيد عبده نصر علي جدوله ديون مستحقة من مجالس إدارات سابقة بمبلغ 2 مليون 350 الف جنية علي نادي الشرقية، بموجب حكم واجب النفاذ وحجز بنكي علي جميع أرصدة النادي ، وانه تم الاتفاق برعاية كل من اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية و وائل الالفي وكيل أول وزارة الشباب والرياضة وبوساطة من أعضاء مجلس النواب وهم " اللواء حسن السيد ،المهندسة فايقة فهيم ، لطفي شحاتة ، خالد بشر " القيادات الشعيبة من النواب السابقين وهم مجدي عاشور والدكتور محمد الصالحي والعقيد محمد دشمة والعقيد احمد الشافعي واخرين.

و أكد الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس الادارة ، أن المجلس الحالي لم يكن طرفا في هذة الأزمة ، ولكن تحملوا علي عاتقهم سد الدين بموجب شيكات بنكية تسدد شهريا ، حفاظا علي النادي العريق .

يشار ان نادي الشرقية هو النادي الرسمي الأول لمحافظة الشرقية ، و يشتهر عالميا بلعبة الهوكي التي دخل فريقة موسعة جنيس العالمية بحصولة علي 22 بطولة متتالية ، ويشارك فريق كرة القدم في الدوري الممتاز ب ، فصلا عن حصول العديد من فرقه في لعبات أخري بطولات دولية متعددة .