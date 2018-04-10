تعرف على حملة تطوير العشوائيات بمنطقة أبو الجود فى الأقصر × 13 معلومة







الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات مكثفة خلال الأيام الماضية على أخطر منطقة عشوائية بقلب المدينة وهى "منطقة أبو الجود"، والتى تم تصنيفها ضمن 13 منطقة عشوائية غير آمنة بمحافظة الأقصر، وذلك بناء على التحديث الأخير للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة، وتم بالفعل الانطلاق فى خطة كبيرة من المحافظة بالاشتراك مع صندوق تطوير العشوائيات والتطوير الحضرى بوزارة الإسكان، لحل أزمات الأهالى فى تلك المناطق التى يعيش فيها عدد لابأس به من أبناء المحافظة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل تلك الحملات على أخطر منطقة عشوائية بالمحافظة :-

1- تم إعداد تحديث مؤخراً بالمناطق العشوائية وكانت على رأسها منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر ومناطق أخرى.

2- المحافظ كلف رجال مجلس المدينة بالضرب بيد من حديد لتطوير ورفع كفاء تلك المنطقة.

3- محمد بدر تفقد منطقة أبوالجود لبحث سبل تطوير منطقة الكوبرى ونقل الباعة الجائلين إلى منافذ بيع حضرية.

4- المحافظ أمر بمنع تواجد الخيول والحمير وعربات الكارو الناقلة للدقيق أمام منطقة المطحن بسبب المخلفات التى تتسب فى انتشارها بشارع أبوالجود.

5- الشريف رئيس مدينة الأقصر، أطلق أولى الحملات فى مارس الماضى بحملة كبرى لتطوير ورفع كفاءة المنطقة.

6- الحملة نجحت بإزالة كافة الإشغالات والتعديات الثابتة والمتحركة القائمة من الناحية اليمنى أسفل كوبرى ابو الجود والمطلة على شارع أبو الجود الرئيسى.

7- تم توعية أصحاب المحلات والفروشات من قبل رئاسة الحى لتوضيح أهمية فتح جميع شوارع ابو الجود للمارة ولتسهيل أهمية جذب المواطنين للشراء والوصول لما يريدون شراءه بسهولة ويسر دون عناء.

8- كما تم توجيه إنذارات لأصحاب المحال وفروشات الخضر والفاكهة والملابس الكائنة بشارع مدرسة الصنايع.

9- تمت إزالة كافة التعديات ورفع الإشغالات أسفل كوبرى أبوالجود، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، لرفع وإزالة كافة التعديات، تيسيرا للحركة المرورية.

10- يجرى العمل على تركيب بلدورات جديدة مطابقة للمواصفات وذلك بمطلع وأسفل كوبرى أبو الجود ناحية مسجد الشيخ القرافى.

11- تم فتح الشارع وتحويل مسار السرفيس مروراً بشارع صلاح سالم، كما وجه إنذارات لأصحاب المحال وفروشات الخضر والفاكهة والملابس الكائنة بشارع مدرسة الصنايع وإلزامهم بعدم استغلال الطريق.

12- تم إزالة تند القماش وفتح الطريق تمهيداً لفتح الشارع بدءا من اليوم، وذلك من اجل الحفاظ على المصلحة العامة.

13- تم رفع اليوم حوالى 15 طن مخلفات وتراكمات من أعتاب وسلالم وأرصف متهالكة.