تحرير جميع المحتجزين لدى مسلحى "جيش الإسلام" فى الغوطة الشرقية

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أعلنت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير جميع المحتجزين لدى مسلحى "جيش الإسلام" فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية فى ريف دمشق.

وأشارت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى أن حافلتين تقلان عشرات المختطفين وصلت إلى نقاط الجيش السورى قرب ممر مخيم الوافدين قادمة من مدينة دوما، قبل أن يتم نقلهم إلى صالة الفيحاء بدمشق للقاء أهاليهم، وكان مصدر رسمى سورى، أكد فى وقت سابق، أنه لن يبقى مختطف واحد على قيد الحياة داخل دوما إلا وسيتم تحريره، وأن المسلحين سيقومون بتسليم جثامين القتلى بعد خروج المختطفين.