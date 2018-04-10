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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:33 م
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" اليونيسف" تدعو إلى حماية الأطفال فى قطاع غزة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:02 م
" اليونيسف" تدعو إلى حماية الأطفال فى قطاع غزة أطفال فلسطين


عمان ( أ ش أ)
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دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف " إلى ضرورة حماية الأطفال فى قطاع غزة.

وقال خِيرْت كابالارى، المدير الإقليمى لليونيسيف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء

وتابع إنه فى الأيام العشرة الأخيرة قُتل 3 أطفال وأصيب عشرات آخرون بجروح خطيرة خلال الأحداث المأساوية التى شهدها قطاع غزة مؤخراً.

وأضاف أن اليونيسيف تستنكر كل أعمال العنف ضد الأطفال، ولفت المسئول الأممى إلى أنه منذ سنوات وأطفال غزة يعيشون فى ظروف صعبة للغاية، وشدد على انه"يتحتم على جميع الأطراف الفاعلة ومن كل الجهات أن تضع حماية الأطفال فى المكان الأول، أن الأطفال ليس هدفًا للعنف بأى شكل من الأشكال ويجب ألا يتعرضوا للعنف أو تشجيعهم على المشاركة فيه.

وأوضح أن الأحداث الأخيرة تزيد من تفاقم الأزمة الحادة التى يعيشها قطاع غزة، حيث تحاول العائلات أن تتدبر بأقل من خمس ساعات من الكهرباء يومياً، وهو حال وضع قطاع غزة منذ حوإلى العام. نسبة البطالة بين الشباب، والذين شهدوا ثلاث جولات من النزاع المسلح فى العقد الماضى، هى أعلى من 60%، أما من لديهم إمكانية الحصول وبشكل مباشر ومنتظم على مياه الشرب فلا تزيد نسبتهم عن 10% من العائلات. هذا ويحتاج واحد من بين كل أربعة أطفال (250,000 طفل) إلى دعم نفسي-اجتماعى بسبب الصدمة النفسية، ويعتمد أكثر من نصف الأطفال على المساعدة فى معيشتهم اليومية.

وذكر أن اليونيسيف تمكنت هذا الأسبوع من توصيل إمدادات صحية مستعجلة إلى قطاع غزة قد طال انتظارها. كما تقدم اليونيسيف المشورة للعائلات حول كيفية الحصول على الدعم النفسي-الاجتماعي، والإرشاد لعلاج الصدمات النفسية لأطفالهم، وتواصل دعم خدمات الصحة، والتزويد بالمياه والصرف الصحي، والتعليم والحماية.


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