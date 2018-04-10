اليوم .. كلية الزراعة بعين شمس فى شبرا الخيمة تكرم 60 طفل يتيم فى احتفالية كبرى







كتب - محمد حجازى

تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس بشبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء،إحتفالية كبرى، لتكريم 60 طفل يتيم ،ضمن احتفالات يوم اليتيم، بمشاركة الجمعيات الخيرية ودور الأيتام بشبرا الخيمة.

يشارك فى الاحتفالية الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والدكتور أحمد جلال عميد الكلية، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن الكنيسة المصرية ، وأعضاء هيئة التدريس،ووكلاء الكلية ، والعاملين بالكلية ، والطلاب ، وممثلين عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام بشبرا الخيمة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.