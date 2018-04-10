video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المحكمة العسكرية فى بيروت تلغى حكماً بسجن صحفية لبنانية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:45 م
المحكمة العسكرية فى بيروت تلغى حكماً بسجن صحفية لبنانية حبس - أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

ألغت المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً بالسجن ستة أشهر بحق الصحفية والباحثة اللبنانية حنين غدّار بعد اتهامها بـ"التشهير" بالجيش.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت فى يناير الحكم بحق غدار على خلفية مواقف أطلقتها فى العام 2014 فى واشنطن قالت فيها "السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبنانى فيما لا يمكن المساس بميليشيا حزب الله".

وأعلنت المحكمة العسكرية الثلاثاء، التى تسلّمت اعتراضاً من وكيل غدار على الحكم، "عدم اختصاص القضاء العسكرى" كونها صحافية وتصريحاتها أتت خلال مشاركتها فى ندوة بصفتها الإعلاميّة.

واعتبرت المحكمة أن الأمر من اختصاص محكمة المطبوعات وقرّرت إعادة الأوراق الى النيابة العامة العسكرية لإحالتها الى المرجع المختص.

وأكدت غدار لفرانس برس من واشنطن حيث تقيم إلغاء الحكم الصادر بحقها، ولكن القضية "لم تسقط بعد"، وقالت "إنه ليس مجرد انتصار شخصى، بل انتصار للصحافة الحرة".

وأثار الحكم انتقاداً واسعاً فى صفوف الصحافيين والناشطين اللبنانيين الذين اعتبروه بمثابة تعد على حرية التعبير.

ويخضع نظام المحاكم العسكرية فى لبنان لسلطة وزارة الدفاع. وتطال انتقادات عدة المحكمة العسكرية غير المخولة أساساً لمحاكمة المدنيين.

وغالباً ما تعرب منظمات حقوقية عن قلقها من استخدام مسؤولى وزارة الدفاع والجيش سلطة المحاكم العسكرية الواسعة "كأداة تخويف وانتقام ضد التعبير والنشاط السياسيَّين" وفق ما ورد فى تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش فى يناير 2017.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لبنان يعلن خرق 4 طائرات إسرائيلية لأجوائه تزامنا مع قصف مطار عسكرى سورى

رئيس وزراء لبنان السابق: بيروت كانت وستبقى واحة تنوع وانفتاح

نقيب المعلمين يشارك بالملتقى الخليجى السادس التربوى فى لبنان

صور العالم هذا المساء..8 شهداء و1070 مصابا فى جمعة "الكاوتشوك" برصاص وغاز الاحتلال الإسرائيلى..مشاركون بمؤتمر باريس يخصصون نحو 11 مليار دولار لدعم لبنان..البيت الأبيض: خطط اجتماع ترامب وبوتين لن تتأثر بالعقوبات

محلب يلتقى الرئيس الفرنسى على هامش مؤتمر دعم لبنان بباريس

اخبار عربيه

لبنان

الشرطه اللبنانيه

حبس

صحفيه

صحافه




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة