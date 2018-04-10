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المتحدثة باسم البيت الأبيض: كل الخيارات مطروحة تجاه سوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:33 م
المتحدثة باسم البيت الأبيض: كل الخيارات مطروحة تجاه سوريا سوريا - أرشيفية


واشنطن (أ ش أ)
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع حلفائها وشركائها وفريق الأمن القومى الأمريكى للنظر فى كل الخيارات الممكنة تجاه سوريا، مشيرة إلى أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأضافت ساندرز، خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيبقى فى الولايات المتحدة وسيشرف على رد بلاده تجاه سوريا ولمراقبة ما يجرى حول العالم.

 


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