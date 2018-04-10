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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:33 م
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السودان يتسلم دعوة للقاء الحركات المسلحة الدارفورية فى برلين 16 أبريل الجارى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:29 م
السودان يتسلم دعوة للقاء الحركات المسلحة الدارفورية فى برلين 16 أبريل الجارى الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم (أ ش أ)
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قال الدكتور أمين حسن عمر ممثل الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسى والتفاوضى بملف سلام دارفور، إن الحكومة تسلمت الدعوة للقاء الحركات الدارفورية بالعاصمة الألمانية برلين يومى 16 و17 من أبريل الجارى.

وكشف عمر - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - عن وصول الدعوة للحكومة للقاء الحركات، مبيناً أن ممثلين للحكومة سيلتقون ممثلى الحركات ويستمعون إليهم.

وحول حديث مجلس السلم والأمن الإفريقى وعزمه اتخاذ تدابير لازمة للتعامل مع الحركات المسلحة حال رفضها اللحاق بعملية السلام، قال عمر إن المجلس مهمته التأكد من أن الحركات السالب لن تؤثر على استقرار الدول الأفريقية، مؤكدا أن المجلس يسير فى الاتجاه الصحيح.

يذكر أن، السفير الألمانى بالخرطوم، أولريش كلوكنر، أعلن فى مارس الماضي، عقب لقائه مساعد الرئيس السودانى فيصل حسن إبراهيم عن اتفاق مع الخرطوم لفتح النقاش مع الحركات المسلحة فى دارفور، لتهيئة المناخ وإلحاق المعارضة بالحوار والمشاركة فى وضع الدستور للتحضير للانتخابات المقبلة.

 


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