السعودية: لا يوجد أى حوار للتطبيع مع إسرائيل قبل تسوية القضية الفلسطينية

السعودية: لا يوجد أى حوار للتطبيع مع إسرائيل قبل تسوية القضية الفلسطينيةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:39 ص
الجامعة العربية
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قال عبد الرحمن الرسى، وكيل وزارة الخارجية رئيس الاجتماع التحضيرى للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية وكبار المسئولين، إن الشعب الفلسطينى وحده المسئول عن اختيار مصيره، مؤكدا عدم وجود أى حوار للتطبيع مع إسرائيل قبل تسوية القضية الفلسطينية.
وأكد الرسى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المندوبين وكبار المسؤلين بالجامعة العربية، والذى يأتى ضمن الاجتماعات التحضيرية التى تسبق قمة الدمام يوم الأحد القادم، إن العمل العربى المشترك على المحك. مطالبا بتكثيف الجهود العربية لمواجهة التحديات الخطيرة التى تعصف بالمنطقة.
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