الدولية للصليب الأحمر: ننظر بخطورة لإصابة مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني







كتب - أحمد جمعة

أثنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الاستجابة الطارئة القوية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أثناء الأحداث الجارية فى غزة، مؤكدة أنها تنظر بخطورة لإصابة اثنين من متطوعى الجمعية بجراح.

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الدولية تنخرط فى حوار ثنائى غير علنى مع السلطات المعنية حول استخدام الذخيرة الحية فى الأحداث الجارية فى غزة، مؤكدة أن احترام وحماية المهام الطبية بمستشفياتها وطواقمها وسيارات الاسعاف التابعة لها واجب على الجميع أفرادا وحكومات.

وحول تصريحات ليبرمان، فيما يخص الهلال الأحمر الفلسطينى، قالت سهير زقوت "ليس لدى اللجنة الدولية علم بانتحال أى شخص صفة جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، فضلا عن أن السلطات الاسرائيلية لم تشارك أى من هذه الإدعاءات مع اللجنة الدولية وفى واقع الأمر فإن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى تعمل على مدار الساعة مما مكنها من انقاذ حياة المئات بالوصول إلى الجرحى وهذا تم عبر تسهيل اللجنة الدولية مع جميع الجهات بما فيها الجيش الاسرائيلى."