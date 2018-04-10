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الدفاع الروسية: خروج أكثر من 3600 مسلح وعائلاتهم من دوما فى 24 ساعة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:32 ص
الدفاع الروسية: خروج أكثر من 3600 مسلح وعائلاتهم من دوما فى 24 ساعة خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية


موسكو (أ ش أ)
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أكثر من 3600 مسلح وعائلاتهم خرجوا من مدينة دوما بالغوطة الشرقية أمس الاثنين، مضيفة أنه جرى نقلهم جميعا على متن حافلات إلى ريف حلب الشمالى.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الإلكترونى، "خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم خروج 3627 مسلحا وعائلاتهم عبر مخيم الوافدين. وجرى نقلهم على متن 70 حافلة إلى شمال محافظة حلب".

وقال "إن العدد الإجمالى للأشخاص الذين غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية بمساعدة مركز المصالحة الروسى يبلغ 161207 أشخاص".

وأشار إلى أن ضمان أمن مرور الحافلات تكفلت به الشرطة السورية ومركز المصالحة الروسي، كما رافق هذه الحافلات ممثلون من الهلال الأحمر السورى.

 


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