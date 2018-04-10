الأمير محمد بن سلمان يبحث مع مديرة اليونسكو المبادرات السعودية بالجانب الثقافى

ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بن عبدالعزيز







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التقى ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بباريس اليوم الاثنين المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أودرى ازولاى.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات السعودية فى الجانب الثقافى، والتعاون المتواصل مع اليونسكو وفرص تطويره بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

من ناحية أخرى حضر وزيرا الخارجية عادل الجبير والثقافة والإعلام عواد العواد حفل افتتاح واجهة مقر معهد العالم العربى بباريس وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للزيارة الرسمية لفرنسا التى يقوم بها حاليا الأمير محمد بن سلمان.