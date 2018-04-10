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اطلاق اسم الشهيد على زهيرى علا مدرسة فارسكور الثانوية بنات بدمياط

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:46 م
اطلاق اسم الشهيد على زهيرى علا مدرسة فارسكور الثانوية بنات بدمياط الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط


دمياط-معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،إطلاق اسم الشهيد علي عادل محمد علي زهيري على مدرسة فارسكور الثانوية بنات تكريما لما قدمه في سبيل الوطن من بطولات مجيدة تدل علي الشجاعة والتضحية.

ووجه المحافظ تعليماته بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إطلاق اسم الشهيد تخليدا لذكراه،والذى استشهد خلال مكافحة العمليات الإرهابية فى سيناء.

كما قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ،غلق إداري لمخبز بلدى بناحية شطا مركز دمياط لمخالفته شروط التشغيل.

وتقدمت مديرية الصحة إدارة الشئون الوقائية قسم مراقبة الأغذية بطلب استصدار قرار غلق اداري للمخبز المذكور لمخالفته شروط التشغيل وحرصا علي الصحة العامة.

ووجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصة.

 


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