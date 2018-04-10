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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:32 م
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إحباط مشروع القرار الروسى فى مجلس الأمن

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:11 م
إحباط مشروع القرار الروسى فى مجلس الأمن مجلس الأمن الدولى


رويترز
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فشل مشروع القرار الروسى بمجلس الأمن، لفتح تحقيق فى هجمات كيماوية بسوريا فى جمع الحد الأدنى من الأصوات اللازم لإقراره. 
 

 


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