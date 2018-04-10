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أنور قرقاش: متفائلون بمهمة الموفد الدولى إلى اليمن

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:44 ص
أنور قرقاش: متفائلون بمهمة الموفد الدولى إلى اليمن أنور قرقاش


كتب إسلام جمال
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أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، تفاؤله بمهمة الموفد الدولى إلى اليمين، معرباً عن تمنياته بالاستقرار الإقليمى لليمن.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع "تويتر" :" متفائلون بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وهدفنا الإستقرار الإقليمي والسلام والإزدهار لليمن الشقيق عبر حلّ سياسى يقوده اليمنيون".

 

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 

 


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الموفد الدولى

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