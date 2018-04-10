أنور قرقاش: متفائلون بمهمة الموفد الدولى إلى اليمن







كتب إسلام جمال

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، تفاؤله بمهمة الموفد الدولى إلى اليمين، معرباً عن تمنياته بالاستقرار الإقليمى لليمن.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع "تويتر" :" متفائلون بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وهدفنا الإستقرار الإقليمي والسلام والإزدهار لليمن الشقيق عبر حلّ سياسى يقوده اليمنيون".