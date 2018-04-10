أنور قرقاش: متفائلون بمهمة الموفد الدولى إلى اليمن

أنور قرقاش: متفائلون بمهمة الموفد الدولى إلى اليمنالثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:44 ص
أنور قرقاش
إضافة تعليق
أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، تفاؤله بمهمة الموفد الدولى إلى اليمين، معرباً عن تمنياته بالاستقرار الإقليمى لليمن.
وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع "تويتر" :" متفائلون بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وهدفنا الإستقرار الإقليمي والسلام والإزدهار لليمن الشقيق عبر حلّ سياسى يقوده اليمنيون".
أنور قرقاش
إضافة تعليق
ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع
تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة