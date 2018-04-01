وزير خارجية الأردن: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم







كتب أحمد جمعة

أشاد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، بالانتخابات الرئاسية التى جرت فى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين القاهرة وعمان وسعى البلدين لتوثيق العلاقات بين البلدين، موضحًا أن اجتماع اليوم عكس تطابق وجهات النظر فى عدد من القضايا والتحديات المشتركة.

وأكد الصفدى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى بمقر وزارة الخارجية، أن العمالة المصرية فى الأردن تحظى بعناية جيدة فى عمان لأنهم ببلدهم الثانى، مؤكدًا وقوف الأردن المطلق إلى جانب مصر بشكل كامل فى معركتها ضد الإرهاب، فأمن واستقرار وانتصار مصر هو نصر للأردن.

وأوضح وزير الخارجية الأردنى، أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليميمة والتصعيد الأخير فى قطاع غزة، مدينا التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين المشاركين فى إحياء ذكرى يوم الأرض، داعيًا إلى تحقيق الأمن والسلام وتلبية الحق الفلسطينى فى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، مشيرًا إلى أنه لا أمن واستقرار فى المنطقة من دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.