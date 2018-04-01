وزير خارجية الأردن: القدس خط أحمر وفلسطين ستبقى قضيتنا المركزية

وزير خارجية الأردن: القدس خط أحمر وفلسطين ستبقى قضيتنا المركزيةالأحد، 01 أبريل 2018 01:44 م
جانب من المؤتمر
كتب أحمد جمعة
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قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية للدول العربية، داعيًا لحل سلمى للقضية، وأن القدس خط أحمر، ونرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فى إطار القانون الدولى.
وردا على سؤال لليوم السابع حول الوضع فى جنوب سوريا، أكد الصفدى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن هناك تحرك لوقف الكارثة فى الغوطة الشرقية والأوضاع الصعبة، موضحًا أن منطقة خفض التصعيد فى الجنوب انتجت أفضل اتفاق لوقف اطلاق النار، مؤكدا أن بلاده تسعى لضمان وقف إطلاق النار فى هذه المنطقة.
وأوضح وزير خارجية الأردن، أن بلاده تحملت الكثير من أعباء الأزمة السورية فى ظل تواجد أكثر من مليون سورى بالأردن يعيش جزء كبير منهم فى البلاد، مؤكدًا أن الأردن لم ولن يتوانى يوما على القيام بدوره الإنسانى تجاه الأشقاء السوريين وحقوقهم، مشيرًا إلى أن الأردن لا يستطيع تحمل أعباء إضافية وسنعمل مع روسيا وأمريكا للحفاظ على خفض التصعيد فى جنوب البلاد.
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