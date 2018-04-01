وزير الدفاع الإسرائيلى يرفض مطالب بالتحقيق فى أحداث غزة

وزير الدفاع الإسرائيلى يرفض مطالب بالتحقيق فى أحداث غزةالأحد، 01 أبريل 2018 09:39 ص
وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان
رويترز
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رفض وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، اليوم الأحد، المطالب بإجراء تحقيق فى قتل الجيش 15 فلسطينيا خلال مظاهرة شابتها أعمال عنف يوم الجمعة عند الحدود مع غزة.
وقالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن خمسة من القتلى من جناحها المسلح، الذى تصنفه إسرائيل والغرب جماعة إرهابية، والباقين من فصائل أخرى، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى تحقيق مستقل فى القتل.
وكررت دعوته فيدريكا موجيرينى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى ومنظمة العفو الدولية وتامار زاندبرج زعيمة حزب ميرتس الإسرائيلى المعارض اليسارى.
وقال ليبرمان لراديو الجيش الإسرائيلى "قام الجنود الإسرائيليون بما يلزم. أعتقد أن جميع الجنود يستحقون ميدالية وبالنسبة لتشكيل لجنة للتحقيق.. لن تكون هناك لجنة".
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