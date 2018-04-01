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نقيب معلمى بنى سويف: لقاءات أسبوعية لمناقشة مشكلات المعلمين وآليات حلها

الأحد، 01 أبريل 2018 12:00 ص
نقيب معلمى بنى سويف: لقاءات أسبوعية لمناقشة مشكلات المعلمين وآليات حلها مصطفى الديب نقيب معلمى بنى سويف يتحدث لليوم السابع





بنى سويف أيمن لطفى
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أكد مصطفى الديب نقيب معلمى بنى سويف على عقد لقاءات أسبوعية لمناقشة مشكلات المعلمين بالإدارات التعليمية السبع وطرح آليات لحلها، بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك ضمن خطة النقابة للاهتمام بالمعلمين والحرص على ممارسة عملهم فى هدوء باعتبارهم دعائم العملية التعليمية .

وأضاف الديب لـ"اليوم السابع" قائلا: إنه تم الاتفاق مع وكيل وزارة التعليم على تنظيم اللقاءات والحلقات النقاشية من خلال تخصيص لقاء أسبوعى بمقر نادى المعلمين بكل إدارة تعليمية من مركز الواسطى شمالا وحتى الفشن جنوبا، بمشاركة قيادات مديرية التربية والتعليم ونقباء لجان الفروع ومسؤولى الإدارات التعليمية، ووكلاء المدارس وبرفقتهم مجموعة من المعلمين لمناقشة أبرز المشكلات التى تواجه المعلمين بالمدارس وعرضها لايجاد حلول لها بشكل سريع حتى لا تتفاقم .

 


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