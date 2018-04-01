نادى السينما بقصر ثقافة الإسماعيلية يحتفى بيوم التوحد







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية ورئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، أن نادى السينما بقصر ثقافة الإسماعيلية يعرض اليوم الأحد، فى السابعة مساء فيلم "ابنى المتوحد" بقصر ثقافة الإسماعيلية بالتزامن مع اليوم العالمى للتوحد.

وأشار كمال إلى أن النادى ينظم ندوة ثقافية عقب الفيلم تحاضرها الدكتورة فاطمة العربى أخصائية التخاطب والتوحد مديرة مركز "أتتيود" لعلاج التوحد، وتدور أحداث الفيلم عن كيفية التعامل مع الأطفال المصابة بالتوحد وستتحدث الندوة عن كيفية تطبيق التعامل الأمثل مع الأطفال وإدماجهم فى المجتمع.