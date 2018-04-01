مقتل 4 جنود أوغنديين فى هجوم لحركة الشباب بالصومال







مقديشو (أ ف ب)

قتل 4 جنود أوغنديين فى هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الأحد على معسكر تابع لقوات الاتحاد الإفريقى، كما أعلن الجيش الأوغندى.

وقالت مصادر محلية إن انفجارا قويا هز منطقة بولومارير، على بعد نحو 150 كلم جنوب مقديشو، تبعه معارك عنيفة إثر اقتحام عشرات المسلحين القاعدة التى تتمركز فيها قوات حفظ السلام الأوغندية.

وقال إبراهيم عبد الحى المسئول الأمنى المحلى إن "انفجارا قويا ضرب القاعدة قبل اندلاع القتال لكننا لا نعرف التفاصيل، نسمع أن المسلحين استخدموا حافلة صغيرة مملوءة بالمتفجرات لاقتحام المعسكر قبل بدء المواجهات العنيفة بداخله".

ومن جهته، قال الشاهد محمد شريف "دارت معارك عنيفة وشاهدت الدخان يتصاعد فوق القاعدة العسكرية".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الأوغندى الجنرال ريتشارد كارميرى أن جيش بلاده "فقد 4 جنود شجعان فيما أصيب 6 جنود بجروح طفيفة".