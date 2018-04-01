محكمة كويتية تحكم بالإعدام شنقا على لبنانى وزوجته لقتلهما خادمة فلبينية

محكمة كويتية تحكم بالإعدام شنقا على لبنانى وزوجته لقتلهما خادمة فلبينيةالأحد، 01 أبريل 2018 10:53 ص
حبس - أرشيفية
(أ ف ب)
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أصدرت محكمة كويتية، اليوم الأحد، حكما غيابيا بالاعدام شنقا على لبنانى وزوجته السورية بتهمة قتل خادمة فلبينية عثر على جثتها مخبأة فى ثلاجة، بحسب ما أفاد مصدر قضائى وكالة فرانس برس.
وقال المصدر ان محكمة الجنايات الكويتية أصدرت صباح الاحد حكما غيابيا بالاعدام شنقا على الزوجين بتهمة قتل الخادمة جوانا ديمافيليس (29 عاماً)، فى قضية أثارت خلافا دبلومسيا بين الفيليبين والكويت. وأشار المصدر أن الحكم "إبتدائى ويحق للمتهمين معارضته ان عادا الى الكويت".
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