محافظ كفر الشيخ: تخصيص 52 مليون جنيه لرفع تراكمات المخلفات

محافظ كفر الشيخ: تخصيص 52 مليون جنيه لرفع تراكمات المخلفاتالأحد، 01 أبريل 2018 04:16 م
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كتبت آية دعبس
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قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، انه تم تخصيص 52 مليون جنيه لرفع تراكمات المخلفات الموجودة بداخل المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وحماية البيئة، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، تتضمن إعادة تأهيل وتطوير مصنعى بيلا وسيدى سالم، وإنشاء ثلاثة مصانع جديدة بكفر الشيخ، مطوبس ودسوق، وإنشاء مدفن صحى بمدينة مطوبس.
وأضاف المحافظ، خلال اجتماعه مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: أما بالنسبة لمصرف كتشنر سيتم العمل على حل المشكلة البيئية والصحية الناتجة عن تراكم المخلفات بمصرف كتشنر من خلال التمويل المقدم من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بتكلفة حوالى 23 مليون يورو مخصصة لمكون المخلفات للمحافظات الواقعة على المصرف.
وأكد أن المحافظة سارعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السياسات والبرامج والخطط التى تنهض وتطور أساليب العمل في مجالات النظافة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة .
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن التولد اليومى للمخلفات بمحافظة كفرالشيخ يبلغ 2500 طن تقريباً يتم تجميعهم ونقلهم للمصانع والمقالب الموجودة بالمحافظة بنسبة تصل إلى 70% من التولد اليومى، ومتابعة آداء مستوى النظافة بالمراكز والمدن من خلال العمليات واجهزة اللاسلكى للتدخل السريع .
وتابع:"كما تم إشتراك القطاع الخاص والمجتمع الأهلى في منظومة الجمع السكنى في مدينتى برج البرلس والرياض، حيث تقوم 47 جمعية أهلية بأعمال النظافة بالقرى التى توفر فرص عمل للشباب بما يقارب من 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتطبيق منظومة الجمع من المنبع بتحديد 1000 وحدة سكنية كنموذج أولى يتم تطبيقه عن طريق عمال الوحدات المحلية لكل عامل 250 وحدة سكنية بمراكز ومدن المحافظة" .
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