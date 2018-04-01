محافظ دمياط يقرر الغلق الإدارى لمركز طبى بمدينة دمياط لإدارته دون ترخيص

محافظ دمياط يقرر الغلق الإدارى لمركز طبى بمدينة دمياط لإدارته دون ترخيصالأحد، 01 أبريل 2018 03:45 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط-معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط غلق اداري لأحد المراكز الطبية بمدينة دمياط لإدارته بدون ترخيص.
وتقدمت مديرية الصحة بطلب استصدار قرار غلق اداري للمركز لادارته دون ترخيص،وعليه وجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصة.
ومن جانب آخر اكد الدكتور حازم ابو العباس مدير مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط انه تم إصلاح جهاز القسطرة القلبية و تركيب الدعامات وعودة العمل به بنجاح وانتظام بالجهاز بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط وقد عرض مدير مركز القلب مذكرة علي دكتور مهندس اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط باصلاح الجهاز.
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