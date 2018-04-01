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فيديو وصور.. مأساة شاب بسوهاج يعانى من مرض القلب ولا يقوى على شراء العلاج

الأحد، 01 أبريل 2018 10:27 م
فيديو وصور.. مأساة شاب بسوهاج يعانى من مرض القلب ولا يقوى على شراء العلاج مأساة شاب بسوهاج يعانى من مرض القلب





سوهاج - عمرو خلف
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يعيش كرم رجب 29 سنة من مركز ساقلته بمحافظة سوهاج ظروف قهرية بسبب معاناته من مرض القلب منذ سنوات، فالشاب يعانى من ضعف فى عضلة القلب جعله لا يقوى على العمل بأمر الأطباء، ويحتاج علاجا شهريا قدره 900 جنيه لا يستطيع شراءه، بالإضافة إلى عدم حصوله على معاش تضامن اجتماعى، مناشدا المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بعلاجه على نفقة الدولة، حيث إنه ليس لديه أى مصدر رزق ولديه 3 أبناء وزوجته ربة منزل لا تعمل .

 

التقى "اليوم السابع" الشاب فى منزله، وقال إنه حاصل على دبلوم منذ سنوات وبدأت معاناته مع مرض القلب منذ فترة شعر خلالها بآلام وتوجه إلى الأطباء داخل مستشفى الجامعة بسوهاج وخارجها، وقرر له الأطباء أنه يعانى من ضعف شديد فى عضلة القلب، جعله غير قادر على العمل ولا الحركة كثيرا، ويقوم بشراء علاج شهرى بـ900 جنيه شهريا، لا يستطيع شراءه ويقوم أهل الخير بتوفيره له.

 

وأضاف "كرم" أن لديه 3 أبناء ويسكن فى شقة صغيرة مكونة من غرفتين بالإيجار بـ320 جنيها شهريا، وهو لا يملك شيئا ولا أى مصدر دخل، حيث إنه لا يحصل على معاش تضامن اجتماعى أيضا ويعيش حياة صعبة مع أسرته الصغيرة لا يستطيع الإنفاق عليها ويحتاج إلى المساعدة.

 

وأكمل الشاب حديثه قائلا إنه قام بالذهاب إلى العديد من الأطباء، وقرروا جميعا عدم قدرته على العمل وتناول الدواء فقط بصفة مستمرة، حيث إن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل ولا الحركة كثيرا، مما دفعه لمناشدة المسئولين بمديرة الصحة بسوهاج بعلاجه على نفقة الدولة وشراء الدواء له شهريا، بالإضافة إلى مطالبته للمسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بصرف معاش له نظرا لحالته الصحية.

 

للتواصل ت رقم 01226016959

 الشاب كرم يعانى من مرض القلب

الشاب كرم يعانى من مرض القلب

 

كرم مع أبنائه
كرم مع أبنائه

 

 

الدواء الذى يتناوله الشاب
الدواء الذى يتناوله الشاب

 

 

العلاج
العلاج

 

 

الأشعة الخاصة بالشاب
الأشعة الخاصة بالشاب

 

 

تقرير طبى بالحالة
تقرير طبى بالحالة

 

 

تقرير مستشفى الجامعة بسوهاج
تقرير مستشفى الجامعة بسوهاج

 

 

 

 

 


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