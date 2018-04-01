فيديو وصور.. الأنبا بولا يترأس صلاة قداس أحد الشعانين بكنيسة مارجرجس بطنطا







الغربية – مصطفى عادل

ترأس الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها صباح اليوم الأحد، صلاة قداس أحد الشعانين داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، بحضور الآلاف من الأقباط وأبناء الكنيسة للاحتفال بالعيد، داخل الكنيسة.

وبدأت الصلوات صباح باكر وسط إقبال كبير من الإخوة الأقباط الذين حرصوا على حضور الصلوات منذ بدايتها، بينما توافد عدد كبير منهم على الكنيسة تباعا، كما توافدت أسر شهداء الكنيسة الذين استشهدوا فى أحد الشعانين العام الماضى، وحضور الشمامسة والأباء كهنة الكنيسة والقساوسة، كما انتشر بائعو الزعف بمحيط الكنيسة، وحرص الإخوة الأقباط على شرائه.

فى ذات السياق، يشهد محيط كنيسة مارجرجس تشديدات أمنية مكثفة لتأمين القداس، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية إليها، ووضع الحواجز الحديدية، وانتشار قوات شرطة سرية والمجندين، كما تم وضع بوابات إلكترونية أمام بوابات الكنيسة للكشف عن الأجسام المعدنية، فضلا عن فحص هوية المترددين، وتخصيص سيدات من الكنيسة لفحص السيدات ومتعلقاتهن قبل الدخول، ويشرف على التأمين اللواء نصر الله سكر تير مساعد مدير أمن الغربية، بتوجيهات من اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية.



قداس أحد الشعانين بكنيسة مارجرجس



المذبح فى صحن الكنيسة



صور شهداء الكنيسة تزين الجدران



صور شهداء الكنيسة



حضور كبير فى القداس



الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها يترأس القداس



جانب من القداس



حضور كبير فى الكنيسة



جانب من القداس