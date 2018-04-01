فرقة رضا تقدم رقصات وأوبريتات استعراضية بمهرجان دمنهور الدولى للفولكلور







البحيرة ـ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تحيى فرقة رضا للفنون الشعبية الليلة الثالثة من ليالى مهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور اليوم الأحد، على مسرح أوبرا دمنهور بعرض تراثى فولكلورى يتضمن مجموعة من الرقصات والأوبريتات الاستعراضية المستوحاة من البيئة الشعبية المصرية والأداء الحركى المعبر عن الريف والسواحل والصحارى، ومن أشهر أعمالها: " العصايا – بنت اسكندرانية وفاء النيل – الشمعدان - المراكبى على بابا - الأربعين حرامى – رنة الخلخال – زينة البدو – النوبة ".

كما تعرض الفرق الدولية المشاركة بالمهرجان مقتطفات من عروضها الفنية المعبرة عن تراث مجتمعها، حيث تشارك 8 فرق دولية فى هذا العام هى: فيتنام والأردن والبرازيل ونيجيريا ولبنان وإندونيسيا والصين وتونس.

يذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا والراقصة الأولى فريدة فهمى بمساندة أستاذ الهندسة والمفكر اللغوى الدكتور حسن فهمى، وقد قدمت أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة، وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا، كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته، وأعاد توزيع الفرقة لأعمال السابقة، وقام بتلحين أشهر رقصاتها ولوحاتها.

جدير بالذكر، أن مهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور يقام برعاية دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقد افتتح فعالياته كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم السبت 7 ابريل.