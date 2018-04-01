video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 12:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طالب ثانوى صناعى ببنى سويف يبتكر جهازا لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح

الأحد، 01 أبريل 2018 10:43 م
طالب ثانوى صناعى ببنى سويف يبتكر جهازا لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح





بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

يضم المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، العديد من الطلاب المبتكرين أصحاب المشروعات العلمية المختلفة، منهم من أنهى مشروعه وفاز فى مسابقات محلية وعالمية، وبعضهم قطع شوطا وخطوات جادة فى طريق النجاح وإعلان نتائج علمية مهمة خلال شهور قلائل مقبلة بإشراف محمد حسام وكيل وزارة التعليم، ونجلاء شلبى مدير المركز، والدكتورة نجلاء الجزار مسئول البحث العلمى بالمركز.

 

"اليوم السابع" التقى أحد المخترعين وهو خالد عيد عمران طالب بالصف الثالث بالمدرسة الثانوية الصناعية بمركز الفشن جنوب بنى سويف، ويشتهر بـ"عبقرينو" لكثرة ابتكاراته فى مجالات مختلفة، وقال: "ابتكارى عبارة عن جهاز يعمل بقوة الرياح لإنتاج الكهرباء كطاقة بديلة متجددة طوال 24 ساعة، والجهاز صديق للبيئة بلا انبعاثاث ضارة أو ملوثة للبيئة".

 

وأضاف "عيد": بدأت التفكير فى الابتكارات وعمرى عشر سنوات أثناء مشاهدتى لبرامج الكارتون والخيال العلمى والأشياء الخارقة، وبالفعل ابتكرت أجهزة صغيرة مثل الريموت يتحكم فى تشغيل الألعاب والسيارات، وفى المرحلة الإعدادية فكرت فى ابتكار جهاز لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، ويتكون من مروحة تحول الطاقة الهوائية إلى طاقة ميكانيكية، ودينامو "منتج للكهرباء"، ومخزن طاقة، وعاكس كهرباء "رافع للجهد" بالإضافة إلى برج تثبيت "ماسورة معدنية" إذ أدخلت تعديلات على الجهاز ليصبح طول برج التثبيت "ماسورة معدنية" 9 مترات بدلا من 100 متر، وتقليل قطر المروحة من 35 مترا إلى متر ونصف، وتركيب أسطوانة دوران تتيح للجهاز الدوران 360 درجة لاستقبال الرياح فى جميع الاتجاهات .

 

وتابع "عيد": الجهاز صغير الحجم ولا يشغل حيزا، وتكلفته 4 آلاف جنيه، وينتج 80 ألف كيلو وات كهرباء فى الساعة، ومن مميزات الجهاز أنه يعمل فى ظل ضعف الرياح معتمدا على الطاقة المخزنة، وعند حدوث عطل بأى جزء من الجهاز يعتمد فى عمله على الطاقة المخزنة، وعند حدوث مشكلة فى التخزين يتم تحويل الطاقة إلى الدينامو لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة .

 

وأشار خالد عيد إلى أن أهمية الابتكار تعود إلى إنتاج الجهاز لطاقة كهربائية تستخدم فى محطات الكهرباء، وكذلك منازل البدو، والقرى الريفية والبعيدة عن شبكات الكهرباء، وإنارة الطرق .

 

واستطرد خالد عيد قائلا: شاركت فى مسابقة المخترع الصغير ممثلا لإدارة الفشن التعليمية جنوب بنى سويف عام 2016 / 2017، كما حصلت على المركز الثالث فى مجال الطاقة الفيزيائية بنهائيات معرض ومسابقة ابن الهيثم المؤهلة دوليا المقامة بمحافظة المنيا 2018

1- الطالب المبتكر مع محرر اليوم السابع
 الطالب المبتكر مع محرر اليوم السابع


2- المخترع خالد عيد
المخترع خالد عيد


3- الطالب المبتكر
 الطالب المبتكر


4- المبتكر خالد عيد
 المبتكر خالد عيد


 .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف: جامعة النهضة هى الظهير العلمى للمحافظة

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تحويل الطاقة الى كهرباء




لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة