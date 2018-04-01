طالب ثانوى صناعى ببنى سويف يبتكر جهازا لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح







بنى سويف - أيمن لطفى

يضم المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، العديد من الطلاب المبتكرين أصحاب المشروعات العلمية المختلفة، منهم من أنهى مشروعه وفاز فى مسابقات محلية وعالمية، وبعضهم قطع شوطا وخطوات جادة فى طريق النجاح وإعلان نتائج علمية مهمة خلال شهور قلائل مقبلة بإشراف محمد حسام وكيل وزارة التعليم، ونجلاء شلبى مدير المركز، والدكتورة نجلاء الجزار مسئول البحث العلمى بالمركز.

"اليوم السابع" التقى أحد المخترعين وهو خالد عيد عمران طالب بالصف الثالث بالمدرسة الثانوية الصناعية بمركز الفشن جنوب بنى سويف، ويشتهر بـ"عبقرينو" لكثرة ابتكاراته فى مجالات مختلفة، وقال: "ابتكارى عبارة عن جهاز يعمل بقوة الرياح لإنتاج الكهرباء كطاقة بديلة متجددة طوال 24 ساعة، والجهاز صديق للبيئة بلا انبعاثاث ضارة أو ملوثة للبيئة".

وأضاف "عيد": بدأت التفكير فى الابتكارات وعمرى عشر سنوات أثناء مشاهدتى لبرامج الكارتون والخيال العلمى والأشياء الخارقة، وبالفعل ابتكرت أجهزة صغيرة مثل الريموت يتحكم فى تشغيل الألعاب والسيارات، وفى المرحلة الإعدادية فكرت فى ابتكار جهاز لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، ويتكون من مروحة تحول الطاقة الهوائية إلى طاقة ميكانيكية، ودينامو "منتج للكهرباء"، ومخزن طاقة، وعاكس كهرباء "رافع للجهد" بالإضافة إلى برج تثبيت "ماسورة معدنية" إذ أدخلت تعديلات على الجهاز ليصبح طول برج التثبيت "ماسورة معدنية" 9 مترات بدلا من 100 متر، وتقليل قطر المروحة من 35 مترا إلى متر ونصف، وتركيب أسطوانة دوران تتيح للجهاز الدوران 360 درجة لاستقبال الرياح فى جميع الاتجاهات .

وتابع "عيد": الجهاز صغير الحجم ولا يشغل حيزا، وتكلفته 4 آلاف جنيه، وينتج 80 ألف كيلو وات كهرباء فى الساعة، ومن مميزات الجهاز أنه يعمل فى ظل ضعف الرياح معتمدا على الطاقة المخزنة، وعند حدوث عطل بأى جزء من الجهاز يعتمد فى عمله على الطاقة المخزنة، وعند حدوث مشكلة فى التخزين يتم تحويل الطاقة إلى الدينامو لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة .

وأشار خالد عيد إلى أن أهمية الابتكار تعود إلى إنتاج الجهاز لطاقة كهربائية تستخدم فى محطات الكهرباء، وكذلك منازل البدو، والقرى الريفية والبعيدة عن شبكات الكهرباء، وإنارة الطرق .

واستطرد خالد عيد قائلا: شاركت فى مسابقة المخترع الصغير ممثلا لإدارة الفشن التعليمية جنوب بنى سويف عام 2016 / 2017، كما حصلت على المركز الثالث فى مجال الطاقة الفيزيائية بنهائيات معرض ومسابقة ابن الهيثم المؤهلة دوليا المقامة بمحافظة المنيا 2018



الطالب المبتكر مع محرر اليوم السابع







المخترع خالد عيد







الطالب المبتكر







المبتكر خالد عيد





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