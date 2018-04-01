صور.. وزير التعليم السابق يتناول ظاهرة الدروس الخصوصية فى ندوة ببورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

شهد مؤتمر كلية التربية الدولى الخامس بعنوان "أخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب" فى يومه الثانى ندوة للدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، تناول فيها برنامج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعادة الانضباط السلوكى والأخلاقى والمواظبة على المدارس، والحد من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية .

وجاءت الندوة الثانية بعنوان "أنشطة التطوير فى لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات"، وكان متحدثو الندوة، هما الدكتور حسن البيلاوى، والدكتور أحمد إسماعيل حجى، والدكتور محمد سويلم، أما معقب الجلسة فكان الدكتور راشد القصبى رئيس جامعة بورسعيد السابق.

وكانت الندوة الثالثة بعنوان " تجارب متنوعة فى أخلاقيات مهنة التدريس"، وتحدث فيها الدكتور على عبد السميع قوره، والدكتور عادل سرايا، والدكتور شبل بدران، وتضمنت ثقافه الحوار وشباب الجامعات، وأخلاقيات مهنة التدريس النموذج الفنلدنى.

ويذكر أن مؤتمر كلية التربية الدولى الخامس والعلمى السابع الذى يقام بمدارس بورسعيد الدولية لمدة يومين تحت عنوان "أخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب"، ويناقش أهمية دور المعلم فى المقام الأول والأخير فى حياة الطالب، ما يعود على المجتمع ككل.