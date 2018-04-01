صور.. معاينة موقع مقترح إنشاء أول مستشفى للأمراض النفسية بشمال سيناء

صور.. معاينة موقع مقترح إنشاء أول مستشفى للأمراض النفسية بشمال سيناءالأحد، 01 أبريل 2018 05:02 م
معاينه موقع المستشفى
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، اليوم الأحد، فى بيان له، عن أن نصر الله محمد نصر الله رئيس مدينة بئر العبد والدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء قاما بمعاينة موقع مقترح لإنشاء أول مستشفى للأمراض النفسية على ساحل بحيرة البردويل بمحافظه شمال سيناء.
وأوضح رئيس المدينة، أن المستشفى المساحة المقترحة 37 فدانا، ومقررا أن يتم بناؤه على أحدث الطرز العالمية.
وقال الدكتور عربى وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن مستشفى بئر العبد القديم سيتحول إلى مستشفى للصدر والحميات وسيتم افتتاحه فى العيد القومى لشمال سيناء فى 25 أبريل الجارى.
خلال التفقد
خلال تفقد الموقع
موقع المستشفى
موقع أول مستشفى للصحة النفسية بسيناء
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