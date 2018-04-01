صور.. بدء موسم حصاد القمح بكلية الزراعة جامعة سوهاج

صور.. بدء موسم حصاد القمح بكلية الزراعة جامعة سوهاجالأحد، 01 أبريل 2018 03:09 م
حصاد القمح
سوهاج محمود مقبول
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شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج اليوم الأحد، أول من أبريل 2018، بدء موسم حصاد القمح آليا بمزرعة كلية الزراعة بالجامعة الجديدة.
وقال رئيس الجامعة، أنه تم حصد 24 فدان مزروعة بالقمح من صنف سدس 12 سيتم تسليمهم إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، أما التبن الناتج من عملية الحصد فسيتم الاستعانة به فى مزرعة الإنتاج الحيوانى بالكلية.
وأضاف الدكتور أحمد سلام عميد الكلية، أنه سيتم حصاد 35 فدانا بمزرعة الكلية فى الكوثر لإنتاج التقاوى، حيث سيتم جمع وغربلة ما سوف يتم حصده، تمهيداً لبيعه داخل شكاير تزن 30 كيلو جرام للمزارعين، وذلك فى الأسبوع الثانى من شهر أبريل الحالى.
شارك فى هذه الجولة الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية الأسبق، والدكتور صفوت شلبى عبد الله المشرف العلمى للمحاصيل، الدكتور مهندس إسماعيل أحمد مدير المزرعة.
حصاد القمح
متابعه الحصاد
محصول القمح
خلال الحصاد
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