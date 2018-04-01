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صور.."الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى قنا وسوهاج

الأحد، 01 أبريل 2018 04:11 م
صور.."الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى قنا وسوهاج إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى قنا وسوهاج





قنا - هند المغربى
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نجحت لجنة المصالحات بمحافظتى قنا وسوهاج، اليوم الأحد، بالتنسيق والأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية فى مقدمتهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من نجع حمادى التابعة لمحافظة قنا ودار السلام التابعة لمحافظة سوهاج وذلك بسرداق كبير اقيم بقرية البرارة التابعة لمركز نجع حمادى.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا بمقتل سيد حسن محمد، 48 عامًا، من عائلة "العويسات" بقرية البرارة بنجع حمادى، إثر إصابته بآلة حادة، بقرية القوصة التابعة للبلابيش فى دار السلام.

 

وأفادت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة محمد أحمد عبدالمبدى، من عائلة " آل عصر"، ضرب المجنى عليه بآلة حادة، بسبب خلافات النسب بينهما، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وأحالت القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التى عاقبت المتهم بالسجن، وبالتنسيق والقيادات الشعبية فى نجع حمادى ودار السلام، لإنهاء الخصومة الثأرية 

 

جاءت جلسة الصلح بحضور حاشد من ابناء دار السلام ونجع حمادى من كبار العائلات واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مجدى القاضى نائب مدير أمن قنا، وكمال شلبى سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية بسوهاج، والرائد المزمل نافع وكيل فرع البحث الجنائى بسوهاج، والعقيد سالم ابراهيم رئيس فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، والعقيد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة نجع حمادى، والمقدم حاتم حفنى رئيس مباحث نجع حمادى، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بمحافظتى قنا وسوهاج، وعدد من نواب المحافظتين والعمد والمشايخ.

 

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى قنا وسوهاج (1)
 

 

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى قنا وسوهاج (2)
 

 

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى قنا وسوهاج (3)
 

 

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى قنا وسوهاج (4)
 

 

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى قنا وسوهاج (5)
 

 

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من محافظتى قنا وسوهاج (6)
 

 


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